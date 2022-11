De Ketelaere soutenu par Maldini : "Il souffre mais il a un contrat de cinq ans, pas de cinq mois"

Acheté 35 millions d’euros l’été dernier par l’AC Milan, l’ancien brugeois Charles De Ketelaere peine à s’acclimater en Lombardie. Auteur d’un petit assist depuis son arrivée auprès de Divock Origi et Alexis Saelemaekers, CDK commence à perdre du terrain dans la considération de Stefano Piolo.

Titulaire à cinq reprises en championnat cette saison, le Diable n'a pas entamé une partie depuis le 1e octobre dernier et une victoire contre Empoli. Depuis, le numéro 90 grappille des minutes jusqu’à ce week-end où il n’a pas décollé du banc. Une grande première cette saison.

Mais pas de quoi paniquer du côté de Milan. Paolo Maldini, légende du club rossonero et directeur sportif, est venu à la rescousse du joueur de 21 ans dans une interview accordée à DAZN. "Oui, il souffre mais c’est un environnement différent avec des pressions différentes. Mais nous lui avons signé un contrat de cinq ans, pas de cinq mois. On l’attend, comme on attend Origi. Ils ont tout pour être décisifs. Nous avons eu des exemples dans le passé, il suffit de penser à Rafael Leao".