De Ketelaere, Origi, Saelemaekers : "Il se pourrait qu'ils soient tous les trois titulaires à Milan"

Peut-on dès lors envisager de voir les trois Belges titulaires du champion d'Italie en titre ? "Pourquoi pas ?", dit Innaurato. "On pourrait tout à fait envisager de les voir alignés de concert, et ils pourraient également former le trio derrière l'attaquant de pointe. Ce sont trois joueurs polyvalents. La saison dernière, personne ne donnait Milan champion et pourtant, cette équipe a montré qu'avec un effectif homogène et très fourni, elle pouvait prendre le meilleur sur ses concurrents. Ils seront attendus cette saison, mais ils ont transféré intelligemment. Il faut souligner aussi qu'ils ont transféré assez tôt dans la saison, pour être prêt dès le coup d'envoi du championnat. Rappelons que les matchs vont s'enchaîner cette saison vu la Coupe du monde qui va très vite pointer le bout de son nez dans le calendrier. Il y aura donc des opportunités pour nos Belges."