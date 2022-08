De Ketelaere n'avait "jamais pensé pouvoir évoluer dans un club comme Milan"

Le transfert de Charles De Ketelaere vers l'AC Milan enfin conclu, le désormais ancien joueur du Club de Bruges s'est exprimé sur les réseaux sociaux des champions d'Italie. Le Diable Rouge, 21 ans, révèle notamment que ses agents étaient en contact avec les Milanais dès le début de l'année 2022.

"J'ai toujours rêvé de devenir footballeur, mais je n'ai jamais pensé pouvoir un jour évoluer dans un club comme l'AC Milan. Je suis tellement fier d'être désormais un joueur de ce club", a lancé 'CDK', transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League.

"Ricky (Massara, directeur sportif, ndlr) et Paolo (Maldini, directeur technique, ndlr) m'ont dit qu'ils désiraient ardemment me transférer. Mes agents étaient en contact avec eux depuis le début de l'année. Quand le mercato s'ouvre, il y a naturellement un peu de pression. J'ai parlé avec la direction et l'entraîneur, je voulais venir à l'AC Milan. Cela a pris du temps, je suis content d'être ici. Je suis de nature calme mais j'ai malgré tout été impressionné. Ce n'est qu'une fois sur place que l'on se rend compte de la passion dégagée par ce club."