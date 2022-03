De Ketelaere, la polyvalence comme atout : "Ma position avec le Club a évolué, je peux jouer comme attaquant ou sur les côtés"

Charles De Ketelaere fait partie des joueurs repris par Roberto Martinez pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. Le joueur du Club Bruges était en conférence de presse ce lundi.

Une sélection moins expérimentée puisque Roberto Martinez n'a repris que des joueurs qui comptent mois de 50 sélections. L'occasion pour certains joueurs de se montrer à quelques mois de la Coupe du Monde. De Ketelaere a également la chance d'être un titulaire indiscutable en club, ce qui pourrait jouer en sa faveur : "Je pense qu’il y a beaucoup de chance de se montrer et j’ai bon espoir. Je ne connais pas toutes les raisons derrière les sélections mais c’est sûr que c’est toujours une bonne chose de jouer en club".

Son entraîneur à Bruges, Alfred Schreuder avait déclaré après le match de ce week-end que la trêve internationale tombait au mauvais moment pour le Club mais pour Charles De Ketelaere, c'est toujours un plaisir d'être sélectionné : "Je pense que c’est toujours compliqué pour les coachs mais je suis très content d’être là, c’est toujours une grande fierté de jouer pour son pays".

Surtout que ce rassemblement pourrait bien compter pour se faire une place dans la liste des 23 de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais pour de Ketelaere, il n'y a pas forcément plus de pression que lors des autres rassemblements : "Il faut toujours essayer de prouver mais c’est clair qu’on a peut-être plus de chances de se montrer cette fois en ayant plus de minutes mais chaque fois qu’il y a un rassemblement il y a des chances de se montrer. La Coupe du Monde est encore loin mais c’est vrai que j’espère faire bonne impression".

D'autant plus que le Blauw en Zwart a la chance d'être un joueur polyvalent qui pourrait s'avérer très utile. Souvent aligné en pointe ces dernières semaines, le Brugeois s'y sent bien, même s'il est aussi très à l'aise sur les flancs : "Je pense que ma position avec le club a évolué et je joue plutôt comme attaquant mais ça varie et je peux jouer comme attaquant ou sur les flancs. Je n’ai pas forcément de préférence même si j’ai plutôt eu l’habitude de jouer sur les côtés à mes débuts".