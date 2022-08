De Ketelaere et Lukaku en Une de la Gazzetta dello Sport : "Deux Belges font rêver Milan"

C’est désormais officiel : Charles De Ketelaere est un joueur du Milan AC. Après des semaines et des semaines de négociations, la saga CDK a pris fin mardi soir. Au lendemain de ce transfert, le Diable Rouge monopolise l’attention des quotidiens italiens. L’ex-Brugeois partage d’ailleurs la Une de "La Gazzetta dello sport" avec un certain… Romelu Lukaku.

"Le derby des 90 : deux Belges font rêver Milan et l’Inter", titre le célèbre quotidien sportif italien, qui annonce d’ores et déjà un gros duel entre les deux Diables Rouges, "De Ketelaere a signé et choisi le même numéro que Lukaku. Premier signe d’un long combat pour le titre".

CDK fait également la première page du "Corriere dello Sport", qui a choisi une déclaration de l'ancien Blauw en Zwart pour titrer : "De Ketelaere a signé : "Milan, quel frisson"".