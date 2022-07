De Ketelaere en Une de la Gazzetta dello Sport : "L’AC Milan veut conclure ce vendredi !"

"De Ketelaere, l’heure du 'oui', Milan veut conclure aujourd’hui", "Je suis ici!". La Gazzetta dello sport, quotidien sportif italien souvent très bien informé, affirme que la finalisation de l’accord entre Charles De Ketelaere , le FC Bruges et l’AC Milan est toute proche et devrait survenir aujourd’hui. La Gazzetta en a même fait sa Une ce vendredi, c’est dire si son très probable transfert fait du bruit en Italie.

En Une du journal papier, en première et deuxième positions du site internet ce matin, Charles De Ketelaere monopolise un peu l’attention du quotidien italien. "Le dernier matin sans De Ketelaere à Milan". Les heures et jours à venir nous diront s’ils disaient vrai et si ce feuilleton va enfin connaître son épilogue, qui ne serait que le début de l’histoire finalement.