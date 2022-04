De juriste à fixeuse en Ukraine : "Je ne pouvais pas continuer à vivre comme si tout était normal"

"Il y a aussi beaucoup d’intimidations, beaucoup de tanks… Ils nous ont déjà dit de sortir de la voiture. Il y a beaucoup de moments problématiques, ils ont beaucoup de questions agressives, et je les comprends parce que c’est la guerre et tout le monde est nerveux. Mais c’est dur de temps en temps. "

Et une fois la route terminée, pas question de se reposer : il faut s’organiser avec les journalistes.

"Il y a quelqu’un qui est responsable de la sécurité de tous." Que faire en cas d’attaque à la bombe ? Comment réagir en cas d’attaque chimique ou biologique ? Rien n’est laissé au hasard. "Ce briefing, ça prend deux ou trois heures. C’est beaucoup d’informations pour moi et j’espère ne pas avoir besoin de ça", reconnaît Anastacia.

Jouer l’intermédiaire

En tant que fixeuse, Anastacia Galouchka est également l’intermédiaire dans tous les contacts que noueront les journalistes sur le terrain. "Les journalistes sont professionnels, mais ils ne parlent pas ukrainien. Et alors, chaque fois qu’on fait des interviews ou des choses comme ça, qu’on parle avec des gens, ça passe par moi."

Pendant huit heures chaque journée, on devait parler avec des gens qui racontaient des histoires horribles

Une réalité éprouvante pour la jeune femme, qui entend des récits dramatiques à longueur de journée.

"Par exemple, on a fait une grande histoire sur les réfugiés de Marioupol", se souvient-elle. "Pendant huit heures chaque journée, on devait parler avec des gens qui racontaient des histoires horribles. Ils avaient vu des petits garçons et des petites filles morts dans la rue. Et moi, je dois traduire constamment. Après cinq ou six heures, tu ne peux plus fonctionner normalement."