De Jules César à Rihanna : 2000 ans d’égyptomanie à Mariemont

Cléopâtre, femme lascive, tentatrice et manipulatrice aura les faveurs du cinéma : Vivian Leigh (1945) et Liz Taylor (1963) dans de pompeux péplums et plus drôle, dans la comédie Asterix et Obélix – mission Cléopâtre, Monica Belluccci dont la robe (semi-transparente) est exposée ici.

La musique a aussi quelques perles avec des dizaines de pochettes d’album dont Dalida (juste retour aux sources… du Nil), Earth Wind & Fire, The Bangles, Iron Maiden… Plus sobre, Miles Davis, en 1967 qui signe l’album Nefertiti et jusqu’à Philippe Fragione aka Akhenaton, membre emblématique d’IAM aux côtés de Kheops, Imhotep et Kephren, entre autres.