De Julee Cruise dans ''Twin Peaks'' à Elena Shelton, quelques morceaux de musique entre rêve et poésie

Si l’univers musical de David Lynch et cette chanson de Julee Cruise ne vous laissent pas indifférent, je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans le répertoire de la Californienne Rebekah Del Rio (chanteuse à la voix étrangement proche de celle d’Irène Papas) ou encore dans celui de Hope Sandoval, la voix féminine du groupe Mazzy Star.

Restons, si vous le voulez, dans cette ambiance rêveuse et poétique grâce à une autre chanteuse californienne : Elena Shelton. Issue d’une communauté d’artistes, elle est avant tout une 'doula', qui, grâce à son expérience, apporte soutien physique et émotionnel à la femme enceinte pendant et après l’accouchement. Elena Shelton écrit aussi. Ses chansons sont tirées de tout ce qu’elle a appris en tant que soutien à la nouvelle vie.