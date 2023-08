De Joy Orbison à Com Truise, notre top des meilleurs noms d’artistes détournés

C’est en épluchant minutieusement le délicieux line-up au menu du Pukkelpop 2023 à la recherche de nos coups de cœur qu’on a eu envie de répertorier les meilleurs noms d’artistes détournés (merci Bob Vylan pour l’idée). Un exercice rigolo et léger, autant que l’actu musique de cette fin d’été et qui a le mérite de (re) mettre en avant quelques perles musicales en adéquation avec l’adn de Jam. Une liste non exhaustive et presque exclusivement masculine (exception faite de Zia McCabe des Dandy Warhols) mais croyez nous, on a cherché (et c’est une fille qui écrit ces premières lignes). On serait ravi d’avoir vos suggestions !