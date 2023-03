De jour comme de nuit, ralentissez : nouvelle campagne de sensibilisation

Le dernier Baromètre européen mené par la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable et l’Institut Ipsos a mis en évidence que les conducteurs belges sont les plus nombreux parmi les 11 pays sondés à reconnaître "oublier de ralentir à proximité d’une zone de travaux".

Sur les autoroutes wallonnes, à hauteur d’un chantier, on recense en moyenne 108 accidents, 4 décès et 175 blessés par an. Chaque semaine, sur les autoroutes belges, deux camions tampons sont endommagés à la suite d’un accident. Ces camions tampons accompagnent des chantiers de courte durée (3 heures maximum) parfois mobiles et protègent comme de véritables boucliers les ouvriers qui peuvent travailler, parfois, à une centaine de mètres.