De jeunes musiciens russes se voient refuser l’accès au concours international de piano de Dublin

Dans un communiqué, la Fédération mondiale des Concours Internationaux de Musique "recommande fortement" de ne pas exclure et discriminer les jeunes artistes russes et biélorusses du seul fait de leur nationalité. "Les statuts de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique exigent de ses concours membres qu’ils respectent l’éthique la plus stricte et qu’ils traitent leurs participants avec intégrité, dignité et humanité", peut-on lire dans le communiqué signé par Peter Paul Kainrath, président de la FMCIM. "Aucun candidat ne peut être considéré comme un représentant de son gouvernement, et aucun participant ne peut être automatiquement déclaré représentant d’une idéologie du seul fait de sa nationalité. Au contraire, notre organisation protégera et soutiendra toujours les jeunes musiciens, peu importe d’où ils viennent. En utilisant le langage universel de la musique, nous encourageons les jeunes artistes à agir en tant qu’ambassadeurs du dialogue, de la compréhension et de la construction de ponts entre les gens."

Par ailleurs, le récital que le jeune pianiste russe Alexander Malofeev devait donner à Vancouver a été, lui aussi, annulé. La raison de cette annulation a été présentée dans un communiqué de l’organisatrice, Leila Getz : "À la Vancouver Recital Society, nous ne pouvons en toute conscience présenter un concert d’un artiste russe en ce moment, à moins qu’il ne soit prêt à s’exprimer publiquement contre cette guerre." Le pianiste russe se trouve dans la situation délicate de devoir prendre le risque de s’exprimer et se positionner contre la politique du Kremelin pour pouvoir faire son métier, alors, comme le précise Leila Getz dans son communiqué, "il a peur de ce qui arriverait à sa famille, avec laquelle il vit toujours à Moscou, s’il s’exprime".

A micro de France Musique, le musicologue et chroniqueur Christian Merlin a rappelé l’importance, dans ce débat, de faire la distinction entre "les quelques artistes soutiens affichés d’un régime combattu, et la majorité silencieuse d’artistes qui n’y sont pour rien et dont beaucoup hésitent à s’exprimer dans un régime autoritaire où la liberté de parole se paie cher".