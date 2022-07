De jeunes belges et de jeunes migrants en résidence artistique à l'Abbaye de Floreffe

A première vue, ces 15 jeunes-là n'ont pas grand chose en commun: ni leurs parcours de vie, ni leur culture. Les uns viennent du Soudan , d'Afghanistan, de Lybie, les autres, de Belgique. Pendant une semaine, c'est la musique qui va les rassembler et leur permettre de tisser des liens dans le cadre de l'Abbaye de Floreffe . Cette résidence artistique se tient pour la deuxième fois à l'initiative de l'organisation de jeunesse MJ-Music. Johanne Cozier est l'une des animatrices : " L'intérêt de la musique, c'est qu'elle ne nécessite pas l'usage de la langue. Elle est accessible à tous et chacun peut venir avec son niveau, c'est hyper inclusif".

Certains sortent de l'académie alors que d'autres n'ont jamais touché à un instrument. Penché sur sa guitare, David a la petite trentaine, il vient du Burundi et est en parcours migratoire : " Ce séjour n'efface pas nos souffrances bien sûr, on n'oublie pas ce qu'on a vécu mais cela nous aide à traverser ces épreuves, cela nous rassemble et ça fait du bien."

Face à lui, Roan , 15 ans est originaire de la région et il est bien conscient que cette cohabitation va le faire grandir : " ils m'apprennent beaucoup de choses sur des instruments que je ne connaissais pas forcément mais au-delà , leur parcours de vie sont très intéressants , impressionnants même et on ne peut que compatir..."

Une semaine à répéter , manger, se détendre, dormir ensemble... Au bout de 5 jours, il y a fort à parier que pas mal de stéréotypes et d'idées préconçues auront fait place à un enrichissement mutuel.