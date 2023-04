De James Bond Girl à Marilyn Monroe : Ana de Armas, l’étoile montante d’Hollywood

L’actrice cubano-espagnole enchaîne les rôles ces dernières années. Elle est de retour dans la comédie d’espionnage “Ghosted” aux côtés de Chris Evans. Retour sur son parcours fulgurant.

Née à Cuba, Ana de Armas ne parlait pas l’anglais couramment avant de s’installer à Los Angeles en 2014. Aujourd’hui, elle est la nouvelle actrice que tout Hollywood s’arrache. On la retrouve en ce moment à l’affiche de Ghosted, un film d’action réalisé par Dexter Fletcher dans lequel elle incarne un agent de la CIA. Elle y retrouve un ancien partenaire de jeu, Chris Evans, déjà croisé dans À Couteaux tirés (2019) et The Gray Man (2022). C’est bien simple : ces dernières années, elle tient le rôle principal de tous les grands blockbusters. On revient sur ses rôles marquants et cette ascension impressionnante.