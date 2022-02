De Infinito Universo de Filippo Ferraresi - au Théâtre National - Concours

Filippo Ferraresi est un jeune créateur italien de 36 ans basé à Bruxelles depuis 2012. Avec De Infinito Universo, il signe un premier spectacle.

Celui qui se démarque par un travail d’assistant à la mise en scène aux influences multiples (Filippo accompagne l’homme de théâtre et plasticien Roméo Castellucci et le metteur en scène belge Franco Dragone), n’avait pas de velléité à créer lui-même sur une scène. Du moins, pas dans l’immédiat.

Mais la crise sanitaire a changé la donne, et particulièrement le confinement qui l’a bouleversé. 4 mois de solitude dans un appartement. Une épreuve. Et au-delà de la souffrance, les bases d’une réflexion sur le rapport au monde. Passionné par les sciences, la philosophie, la politique, pétri par de nombreux langages artistiques, Filippo a vu naître malgré lui la genèse de ce premier opus : De Infinito Universo. Il y glisse ce qui l’anime (les arts plastiques, la maîtrise scénographique, le chant, le cirque, la musique, la poésie) et nourrit son texte d’une idée maîtresse : la perte de la spiritualité dans ce monde fracturé par la pandémie. Un monde plongé dans une extrême fragilité et qui se doit de se réinventer.