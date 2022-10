De "HPI" à "Des gens bien", la fulgurante ascension de l'actrice belge Bérangère McNeese

Si vous suivez la série française HPI ou la nouvelle série belge Des gens bien, vous êtes sûrement déjà fan de la comédienne Bérangère McNeese. Mais qui est-elle vraiment ? Portrait.

Née d'un père américain et d'une mère belge à Bruxelles en 1989, Bérangère McNeese a été très vite sous les feux des projecteurs. Encore petite fille, elle tournait déjà dans des publicités et des courts-métrages, motivée par son amour du jeu et de la comédie. La comédienne nous l'expliquait au Festival Séries Mania il y a quelques mois :

J'étais convaincue que c'était ça que je voulais faire tout de suite. (...) J'étais assez sûre que je voulais faire du cinéma quoi qu'il en coûte.

Alliant cours de comédie à Paris et études de journalisme à Bruxelles, Bérangère McNeese a toujours mis la priorité sur les tournages, dès que c'était possible. Au cinéma, l'actrice a enchaîné les seconds rôles comme dans Eyjafjallajökull avec Dany Boon ou Grave de Julia Ducournau, mais c'est surtout à la télévision qu'elle se fait une place de choix. Elle se fait notamment remarquée pour sa prestation dans le téléfilm Le Viol de Alain Tasma, la série Le Bureau des légendes et évidemment dans la série au succès fou, HPI.

Le grand public francophone la découvre donc dans le rôle de Daphné, spécialiste en informatique. Aux côtés de l'ultra-populaire Audrey Fleurot, Bérangère McNeese devient l'un des personnages préférés du public. En Belgique, on peut également voir la comédienne dans les séries belges Unité 42 et Fils De (Julie, la compagne de Camille), et évidemment Des gens bien, son premier rôle principal.