De "has been" à chaussures à la mode, les sandales Birkenstock bientôt en bourse

Les sandales Birkenstock pourraient rentrer le mois prochain à la Bourse.

Longtemps jugées "has been", elles sont devenues "les chaussures à la mode". Appréciées par de nombreuses adeptes pour leur confort épousant bien la forme du pied et pouvant être portées aussi bien en vacances que pour aller travailler.

D'ailleurs, les podologues eux-mêmes les considèrent comme de bonnes chaussures et les recommandent depuis plusieurs années.

"On retrouve plusieurs éléments orthopédiques à l'intérieur que nous utilisons également dans nos semelles. Par exemple le soutien de la voute en interne, le fait que la chaussure soit beaucoup plus large au niveau de la stabilité et le fait que cela soit rigide et ne se fendra pas en deux. Ce qui offre un maintien au pied quand il y a des instabilités en lien avec des pieds creux ou des pieds plats", explique Perrine Sellier, podologue.

Le confort a quand même un prix. Il faut compter une centaine d'euros par paire.