De Guernica à Boutcha, la liste interminable des crimes de guerre à l’encontre des civils

Une liste interminable

A cette liste non exhaustive de crimes de guerre, il faut évidemment ajouter les millions de victimes civiles des génocides du 20e siècle (le génocide des Arméniens par le régime Jeunes-Turcs en 1915-16, le génocide des Juifs par les Nazis pendant la deuxième guerre mondiale et le génocide des Tutsis du Rwanda par les Hutus extrémistes entre avril et juillet 1994), les victimes civiles des dictatures en tout genre qui se sont succédé au cours du 20e siècle et qui survivent encore aujourd’hui.

Et puis, il y a toutes les autres victimes, les populations civiles qui subissent ces guerres dites "non conventionnelles" aujourd’hui dans une indifférence quasi généralisée. On pense notamment aux populations de l’Est de la République démocratique du Congo qui subissent quasi quotidiennement des exactions d’une cruauté sans nom, sans témoins ni procès, depuis près de 25 ans.