De grands changements et un défi de taille pour le Champion du Monde Stoffel Vandoorne chez DS Penske : "Un choix évident pour défendre mon titre"

Après trois saisons passées aux côtés du Néerlandais Nyck de Vries (qui rejoindra AlphaTauri en Formule 1 en 2023) chez Mercedes-EQ, Stoffel Vandoorne sera associé au Français Jean-Eric Vergne chez DS Penske.

"Avec JEV, ça se passera bien !, assure SV. Il a été l'un de mes principaux adversaires la saison dernière, et c'est le seul double champion de l'histoire de la discipline. J'aurai une très bonne référence à côté de moi. En tant que compétiteur, j'aime toujours avoir un très bon équipier à mes côtés, parce que cela pousse aussi l'équipe. On doit travailler ensemble et pousser l'équipe pour atteindre nos objectifs, et je suis sûr que cela se passera bien, même si en piste, on essaiera toujours de battre l'autre. Il connaît cette équipe depuis très longtemps, mais aura-t-il un avantage sur moi ? Difficile à dire. Il connaît tout le monde, alors que moi, je serai dans une phase de découverte au début. L'équipe, mon ingénieur... J'ai l'avantage de pouvoir faire pas mal d'essais avant que la saison commence, et je suis certain qu'il n'y aura pas de problème."

Les semaines à venir seront donc cruciales pour Stoffel Vandoorne avec, notamment, les essais officiels à Valence mi-décembre avant le premier E-Prix de la saison 9 programmé dans le chaudron de Mexico City le 14 janvier.

"Il y aura beaucoup de changements l'année prochaine, plus de puissance, moins de poids, plus de regen et le regen à l'avant... Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai déjà pu rouler avec la voiture, et le feeling est très différent, même si ça reste une Formule E. Les pneus changent aussi (Michelin est remplacé par Hankook, ndlr), et ça aussi, ça change énormément le feeling sur la nouvelle voiture. Moi, tous ces changements, je vois ça comme une opportunité. On doit utiliser la phase de développement à notre avantage, et essayer d'arriver à la première course mieux préparés que les autres."

Car l'objectif est clair : défendre bec et ongles ce titre de Champion du Monde.

"J'ai pu gagner le Championnat du Monde la saison dernière, et mon objectif, c'est clairement d'à nouveau pouvoir me battre pour des victoires, et j'espère pouvoir défendre mon titre de Champion du Monde. Avec DS Penske, je pense que j'en aurai la possibilité. Ce sera un gros changement, c'est sûr, avec une nouvelle équipe et une nouvelle génération de voitures. Mais je suis là pour gagner et essayer de donner de bons résultats à l'équipe."