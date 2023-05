De grands axes d'Amsterdam réaménagés pour les piétons et les cyclistes.

De nombreuses villes européennes reconstruisent certains axes routiers, voire des quartiers entiers, afin de favoriser la marche à pied et le vélo au détriment du trafic routier. Amsterdam en est un parfait exemple avec un nouveau chantier d'envergure destiné à offrir à ses habitants des espaces de vie et de transports beaucoup plus sains.

La Nieuwezijds Voorburgwal est une célèbre artère de la capitale néerlandaise le long de laquelle on retrouve notamment le Palais royal et le Musée historique d'Amsterdam. Elle est aujourd'hui en pleine mutation avec comme objectif d'en faire un véritable corridor moderne, vert et agréable à vivre. Ce vaste projet a été baptisé "Oranje Loper" ("Tapis orange") en référence au "Red Carpet", un axe d'ores et déjà reconstruit entre la gare centrale d'Amsterdam et le sud de la ville.