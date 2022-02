De gigantesques incendies consument le nord-est de l'Argentine

De gigantesques incendies ravagent depuis plusieurs semaines des centaines de milliers d'hectares de cultures et de pâturages dans la province de Corrientes, dans le nord-est de l'Argentine, causant de graves dommages environnementaux et de lourdes pertes économiques, selon experts et autorités.

Le dernier rapport de l'Institut national de technologie agricole (INTA), daté du 7 février, estime que 520.000 hectares de pâturages et de cultures, soit environ 6% du territoire de la province, ont été touchés.

Il n'y a pas de précédents historiques

Le feu progresse chaque jour, consumant des milliers d'hectares, et la fumée dégagée ne permet pas de mesures satellitaires actualisées.

"Ca se consume au rythme de 20.000 hectares par jour, on doit être aujourd'hui à 700.000 hectares. Il n'y a pas de précédents historiques", a déclaré à l'AFP Nicolas Carlino, éleveur membre de la confédération de coopératives agricoles et d'élevage de Corrientes (Coninagro).