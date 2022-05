Thomas de Gendt a participé à 21 Grands Tours et il en a bouclé 18. Il a fait 5 Giro (1 seul abandon en 2021), 9 Tours de France et 7 Vuelta (abandons en 2013 et 2015).

Il a remporté deux étapes sur le Tour (2016 et 2019) une sur la Vuelta (2017) et une sur le Giro (2012). Il a également bouclé une Vuelta avec le maillot de meilleur grimpeur (2018).