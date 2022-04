De Gaulle: Lambert Wilson incarne le Général dans cet incroyable biopic

Ça n’est pas la première fois que Lambert Wilson interprète un rôle qui nécessite l’utilisation de prothèses.

L’acteur l’avait déjà testé pour le film " Hiver 54 " ou il interprète l’Abbé Pierre et l’Odyssée ou il joue le Commandant Cousteau. L’acteur aime beaucoup cette technique il explique dans une interview : " C’est une technique qui fait chaque année des progrès hallucinants : ça me fait rêver en tant qu’acteur en me donnant des possibilités infinies… Je veux saluer les équipes de l’Atelier 69 avec qui nous avons travaillé et qui ont fait un travail exceptionnel ".

Il raconte que pour ce genre de travaille ils ont une marge de manœuvre assez mince car il ne faut pas non plus ressembler trait pour trait au personnage. Et donc pour cela ils avaient pensé à travailler sur les yeux, Charles de Gaule a les yeux plus tombant que ceux de Lambert Wilson mais comme il le raconte dans une interview à partir du moment où l’on touche aux yeux, au regard d’un acteurs, on casse quelque chose.

Pour arriver à un tel résultat il a fallu énormément de temps. Lambert Wilson explique dans une interview, que ça représentait 3h et demi de travail par jour entre le maquillage, l’habillement, la pose de prothèse de coiffure. En plus de cela il faut compter 40 min de démaquillage. Tout ça par 40° degré en plein Paris.

En parlant de chaleur Lambert Wilson raconte une drôle d’anecdote vis-à-vis cette canicule intenable en été 2019 : " Je me souviens que pour la scène durant laquelle le Ministère de la Guerre plie bagage et brûle ses archives, je me suis retrouvé costumé et maquillé en plein soleil à côté du feu. Je transpirais tellement sous le masque de silicone que ma sueur faisait des poches d’eau qu’il fallait percer en permanence. "