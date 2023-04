De futurs journalistes se forment aux formats digitaux chez Boukè

Corinne Boulangier, responsable innovation au sein de la RTBF, était ce vendredi 21 avril l’invitée d’Anaïs Stas.

Dès 17h ce soir, un hackathon sera organisé dans les locaux de Boukè, avec des professionnels du journalisme de la RTBF et du média local.

Le principe ? Des jeunes et des étudiants en journalisme travailleront main dans la main durant 48h avec des graphistes, des codeurs, analystes pour imaginer des formats digitaux. Ce sont les formats qu'on retrouve sur nos smartphones, tablettes et autres.