De Fuck au Pays des Merveilles avec Alice, Alice In Chains…

Voici un groupe qui a bien failli s’appeler "Fuck" dont je vous fais l’économie de la traduction mais on peut dire qu’on est bien loin des merveilles. Lors de leurs premiers concerts ils se sont fait nommer par l’ancien nom de groupe, de Jerry Cantrell, membre fondateur et guitariste du groupe : Diamond Lie. Et ce mensonge du diamant, c’est aujourd’hui Alice In Chains.

Cela fait maintenant 20 ans que l’album ''Dirt'' est sorti. Album emblématique d’un des groupes du mouvement grunge de Seattle de la fin des années 80. Au début, ils avaient un peu de mal à se trouver une identité digne de ce nom. Ils ont commencé par s’appeler Sleze tout en se disant que ce n’était pas terrible. Ils voulaient deux mots dont un plutôt doux et un autre un peu plus trash. Ils ont donc pensé à Alice comme dans ''Alice aux pays des merveilles'' pour le côté soft et ''chains'' pour le côté un peu plus trash en faisant référence au bondage.