De fortes pluies et inondations font au moins six morts en Italie

Six personnes au moins ont perdu la vie à cause de fortes pluies et inondations survenues dans la région d’Ancône, une ville de la côte adriatique, ont indiqué les autorités italiennes. Dans la province éponyme, située dans la région des Marches, trois personnes sont portées disparues, rapporte l’agence de presse italienne Ansa pendant la nuit de jeudi, sur base d’informations du service de gestion des catastrophes.

De fortes pluies sont tombées sur la région depuis jeudi après-midi, provoquant des inondations.