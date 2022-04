De formidables images d’animaux et un message dans l’exposition "PhotoArk – Joël Sartore" à l’Abbaye de Stavelot.

Cette émotion, on la retrouve dans trois salles de l’abbaye : l’ancienne galerie d’art le Triangle Bleu qui a cessé ses activités voici quelques mois, la Chapelle au rez-de-chaussée et sous les Combles au deuxième étage ; au total, plus de 100 photos sont exposées mais pas seulement ; Muriel Denis, scénographe : " en plus d’un grand choix de photos, nous nous sommes aussi intéressés à la vie de Joel Sartore, son métier, sa méthode de travail pour photographier les animaux, ce qui n’a pas toujours été facile car il s’est parfois retrouvé face à des animaux potentiellement dangereux ou qui ne sont pas apprivoisés. C’était un défi pas toujours simple pour lui." Cet envers du décor est illustré dans les Combles avec divers documents photos et quelques vidéos. Quant aux images elles-mêmes, elles sont tout simplement éblouissantes :" c’est une façon de travailler complètement inédite, poursuit Muriel Denis, il n’y a pas d’artifice autour de l’animal puisqu’il n’a pas été photographié dans son état naturel ; il est sur fond blanc ou sur fond noir comme si l’on faisait un portrait humain. C’est vraiment l’animal qui est mis en valeur, une sorte de face-à-face interpellant avec le visiteur, un regard les yeux dans les yeux".