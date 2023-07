De Fleabag à Indiana Jones, retour sur la carrière de Phoebe Waller-Bridge

Du haut de ses 35 ans (!), Phoebe Waller-Bridge a déjà un curriculum vitae bien étoffé et plusieurs gros succès à son actif. Présentation des plus gros coups d’éclat de cette actrice et scénariste qui a le vent en poupe.

Fleabag, Crashing, Killing Eve, … Derrière tous ces succès du petit écran se cache un nom : celui de Phoebe Waller-Bridge.

Née en 1985, Phoebe Waller-Bridge s’est très vite tournée vers une carrière faite de planches et de plateaux de cinéma. Elle est diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art, l’une des écoles de théâtre les plus en vogue du Royaume-Uni.

À l’âge de 28 ans, elle fait sa première apparition dans Broadchurch, une série à succès. Parallèlement, elle se lance dans l’écriture d’un one woman show intitulé Fleabag (ou sac à puces en français), en référence au surnom que sa famille lui avait donné lorsqu'elle était plus jeune.

Un one woman show qu’elle finit par adapter en série pour la BBC, et dans laquelle on suit une jeune londonienne, propriétaire de café, qui doit se démener pour faire tourner son commerce. La série est récompensée en 2019 aux Golden Globes, tandis que Waller-Bridge reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée.