¼ de finale de Champions League : Chelsea hérite du Real Madrid, Manchester City face à l'Atletico

Après des huitièmes de finale pétaradantes, la saison de Champions League se poursuit avec des quarts de finale qui opposeront donc les huit meilleures équipes du moment. Le tirage au sort se déroulait à 12H ce vendredi depuis le siège de l’UEFA, à Nyon en Suisse.

Chelsea (Romelu Lukaku), tenant du titre, et le Real Madrid (Eden Hazard et Thibaut Courtois) s'affronteront : ce sera le choc du prochain tour de l'épreuve. Les trois autres rencontres seront Manchester City (Kevin De Bruyne) contre l'Atletico Madrid (Yannick Carrasco), Villarreal contre le Bayern Munich et Benfica (Jan Vertonghen) face à Liverpool (Divock Origi).

L'UEFA a également procédé au tirage des demi-finales. Le vainqueur de Manchester City/Atlético affrontera ensuite celui de Chelsea/Real. Le gagnant de Benfica/Liverpool jouera contre celui de Villarreal/Bayern. Les quarts de finale aller se joueront les 5 et 6 avril. Les matchs retour sont programmés une semaine plus tard.

Le résultat du tirage

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villarreal - Bayern Munich

Benfica - Liverpool

Le programme pour la suite de la compétition

5-6 avril : Quarts de finale aller

12-13 avril : Quarts de finale retour

26-27 avril : Demi-finales aller

3-4 mai : Demi-finales retour

28 mai : Finale