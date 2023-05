De fête populaire à geste politique : "Vladimir Poutine a transformé les célébrations du 9 mai"

Plus d'un an après le début de la guerre, le contexte sécuritaire en Russie est plus que tendu. Ces dernières semaines, une série d’incidents spectaculaires est venue rappeler que la Russie est exposée aux coups adverses, même à des centaines de kilomètres du front ukrainien. L'exemple le plus récent remonte à samedi dernier et concerne la tentative d'assassinat visant Aakhar Prilépine, un écrivain russe ultranationaliste. La date du 9 mai est par ailleurs mentionnée dans le discours des deux camps. Un général ukrainien a notamment estimé dimanche soir que "les Russes espèrent toujours prendre la ville de Bakhmout d'ici le 9 mai".