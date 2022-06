De drôles de véhicules de livraison autonomes made in France

La start-up française TwinswHeel s’expose au salon Viva Technology où elle fait la démonstration de son savoir-faire en matière de livraison autonome avec une gamme de véhicules autonomes capables de livrer du matériel ou de la nourriture sur n’importe quelle zone piétonnière.

Depuis quelques années, TwinswHeel développe différents concepts de robots mobiles de logistique. Ils sont chargés de ce que l’on appelle "la livraison du dernier kilomètre". Une cinquantaine d’engins livrent ainsi à domicile et au travail des particuliers et des entreprises, principalement à Montpellier et dans de petits villages.

L’objectif de la start-up est de bouleverser durablement les modes de livraison en centre-ville, pour plus de simplicité, de rapidité, le tout en réduisant les émissions de CO2.

La start-up conçoit en interne, à Cahors dans le Lot, absolument toutes les technologies intégrées à ces robots, qu’il s’agisse de l’électronique, de la robotique ou même de l’intelligence artificielle embarquée.