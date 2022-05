De Donna Summer à Lady Gaga : ces icônes gay que la pop a fait naître en 60 ans

Au début des années 2000, la musique pop a encore donné naissance à un grand nombre d’icônes gay : Geri Halliwell et son tube "It’s raining men", le girls band t.A.T.u et son morceau "All the Things She Said", Christina Aguilera et son titre "Beautiful", ou encore Ricky Martin, qui a d'ailleurs fait son coming out en 2010.

Ces 10 dernières années, d’autres chanteur.ses sont devenus par leurs actes ou par leurs chansons des icônes gay. C’est le cas de Lady Gaga, qui a sorti le tube "Born This Way" et qui s’est ouvertement opposée à une loi américaine qui empêchait les homosexuels de servir dans l’armée. En fondant la "Born This Way Foundation", elle a fait un pas de plus vers la défense de tous les types d’individus, et a fortiori ceux qui sont souvent attaqués pour leur appartenance à la communauté LGBT. Lady Gaga a été rejoint dans le club des icônes gay par Nicki Minaj et Ariana Grande.