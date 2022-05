« De différents regards » La nouvelle saison bicéphale de l’Opéra Royal de Wallonie

La majorité des œuvres au programme ont été conçues et imaginées par Stefano Mazzonis, l’ancien directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie. Son successeur, Stefano Pace doit donc composer avec les cartes qu’il lui reste. Il propose une saison hybride qui croise les approches artistiques et qui s’inscrit dans le prolongement de la dynamique initiée par son prédécesseur.

Neuf opéras sont au programme. Tradition oblige à Liège, le grand répertoire italien est à l'honneur; Verdi, Rossini, Bellini. Le répertoire français est également âprement défendu à travers des œuvres de Francis Poulenc, de Jacques Offenbach et d’Ambroise Thomas.

" Il n’était pas facile de proposer une saison qui soit cohérente avec mon projet artistique mais ce que Stefano Mazzonis m’a laissé en héritage correspond parfaitement à mon idée esthétique et de qualité. Je suis très satisfait de présenter cette saison. "

Stefano Pace, le directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie au micro de François Caudron.