De cumulus à stratus : quelles sont les principales familles de nuages ?

Et maintenant, c’est le moment de se souvenir des cours de latin… En effet, la plupart des nuages ont des racines latines ce qui peut donner une indication sur l’aspect des nuages. Voici quelques exemples : le terme stratus est associé à une forme étendue, en couche ; cumulus à un amas, un aspect moutonneux, cirrus à de fins filaments et nimbus peut être compris comme porteur de pluie.

Détaillons à présent les 10 genres de nuages. À l’étage supérieur, on trouve des nuages fins comme le cirrus, le cirrocumulus et le cirrostratus. À l’étage moyen, on a l’altocumulus qui ressemble à des petits moutons et l’altostratus. L’étage inférieur reprend le stratocumulus, le stratus et le nimbostratus. Quant au cumulus et au cumulonimbus, ils peuvent s’étendre verticalement sur plusieurs étages.

On peut donc déjà reconnaître les nuages grâce à leur forme et à leur altitude mais si vous voulez les identifier de manière précise, l’OMM a sorti un guide d’identification des nuages et par une série de questions-réponses, vous arriverez à déterminer avec exactitude le genre du nuage.