De champion en 2016 à relégable en 2023 : la descente aux enfers de Leicester

Alors que les champions 2016 ont retrouvé une certaine stabilité depuis l’arrivée de Rodgers en 2019, la saison 2022-2023 vire rapidement au cauchemar. Pendant que certains clubs anglais dépensent des dizaines voire des centaines de millions d’euros sur le mercato, Leicester se montre très discret avec comme transfert le plus cher un certain Wout Faes (17M), arrivé sur le gong en provenance de Reims.

Un mercato entrant bien trop calme au goût du coach britannique. "C’est assez évident que nous sommes plus faibles que la saison passée", avait-il pesté en début de saison. Et Rodgers avait vu juste. Orphelins de Wesley Fofana, vendu pour 80 millions à Chelsea et de leur gardien Kasper Schmeichel, les Foxes sont à la peine et réalisent leur pire début de saison depuis 1983-1984 (1/21).

La faute à qui ? Difficile de pointer un seul responsable. Un effectif appauvri, une défense à la ramasse (3e pire défense de Premier League malgré la présence de Faes et Timothy Castagne), des cadres moins décisifs que les saisons précédentes (on pense notamment à Jamie Vardy, auteur d’un petit but, et à Tielemans, moins en vue et blessé actuellement) : les raisons de cet échec sont nombreuses.

Ce dimanche, au lendemain de la nouvelle défaite de Leicester sur la pelouse de Crystal Palace (2-1) qui les a plongés dans la zone rouge, Brendan Rodgers, celui qui avait réussi à relancer cette équipe à bout de souffle en 2019, a quitté ses fonctions "par consentement mutuel".

Avec seulement 7 victoires pour 17 défaites en 28 matches, Leicester, 19e, compte 25 points, à une unité du premier non relégable. Il reste désormais 10 rencontres aux Foxes, 10 finales, pour inverser la tendance et sauver leur place parmi l’élite anglaise. Première finale ce mardi soir face à Aston Villa.