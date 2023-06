De Carroll Shelby à Phil Spector, l'histoire d'une Cobra Daytona Coupe

Comment la Shelby Cobra Daytona Coupe tombe dans les mains d’un quidam et finit planquée chez sa fille Donna O’Hara ? Dans plusieurs lettres où elle évoque sa disparition, elle souhaite que la Cobra trouve la place qu’elle mérite dans un musée. Mais sa mère ne respecte pas la volonté de sa fille et vend cette rareté à un spécialiste des vieilles voitures. Un ami de Donna n’est pas d’accord et engage un procès. Puis un autre avocat, qui représente Phil Spector affirme que son client n’a jamais vendu cette voiture. La mère gagne le procès, le collectionneur l’achète et la place dans son musée personnel. Phil Spector l’a dans le baba et le vœu de Donna est à moitié respecté.