De Bruyne taquine Haaland sur leur complémentarité : "Veux-tu que je tienne ton menu et que je te file un coup de main ?"

Kevin De Bruyne et Erling Haaland dans la même équipe. De quoi faire rêver plus d’un supporter de football, et ce sont les chanceux Cityzens qui ont la chance de voir ce duo incroyable évoluer dans leur club. Dès la première rencontre de Premier League, Haaland a inscrit un doublé, dont un but de plein jeu sur un assist de… KDB. Ces deux-là ont tout ce qu’il faut pour devenir un duo emblématique du championnat anglais et pourraient également prendre la Ligue des Champions comme terrain de jeu.

Et il semblerait qu’ils s’entendent plutôt bien également en dehors des terrains de football. Erling Haaland a posté une photo de lui dans un restaurant sur son compte Instagram avec en légende "Sur le point de commander tout le menu !", et Kevin De Bruyne a commenté cette photo avec un trait d’humour : "Veux-tu que je t’aide à tenir le menu ou que je t’assiste ?"… Sous-entendu qu’il lui donne un coup de main mais le jeu de mots est parfait pour la machine à assists qu’est le Diable rouge. Une petite blague qui a fait rire beaucoup d’internautes.

Et dire que ce n’est que le début entre ces deux-là… la suite s’annonce radieuse.