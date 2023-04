De Bruyne remplacé sur blessure face au Bayern ? "Non, un choix tactique" selon Guardiola

Manchester City a infligé une petite gifle au Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des Champions. Un succès construit en première période mais façonné dans les vingt dernières minutes avec des buts de Bernardo Silva et Haaland. Une fin de match à laquelle un certain Kevin De Bruyne n’a pas participé.

L’image est tellement rare qu’elle a surpris plus d’un suiveur. Alors que les Cityzens peinent à doubler la mise dans le deuxième acte, Pep Guardiola décide de lancer Julian Alvarez. Le tacticien espagnol ne semble pas hésiter longtemps sur le joueur qui va rejoindre le banc et indique son maître à jouer belge. Visiblement touché et soigné quelques minutes plus tôt, le public pense à une blessure. Pas du tout. "C’est un choix tactique. J’ai senti que nous avions besoin d’un petit supplément d’énergie avec Alvarez. Je suis là pour prendre des décisions et c’est ma plus grande qualité" justifiait Pep Guardiola.

Force est de constater, qu’avec deux buts pour son équipe dans les dix minutes suivantes, l’Espagnol a vu juste. Et profitera peut-être même d’un De Bruyne revanchard au prochain match. Le win-win à l’anglaise.