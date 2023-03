De Bruyne plus gros salaire de Premier League, le plus gros pactole de Liga pour Hazard avec un peu plus de 2 millions brut par mois

Les salaires des footballeurs en font rêver plus d’un, et les chiffres dévoilés par L’Equipe ce jeudi risquent bien de donner encore un peu plus envie. Le quotidien français a publié un classement des plus gros salaires de Ligue 1, largement dominé par Kylian Mbappé et ses 6 millions d’euros brut par mois.

Mais L’Equipe a également avancé les chiffres des joueurs des grands championnats européens. On apprend qu’Eden Hazard touche un joli pactole du côté du Real Madrid avec un peu plus de 2 millions (2,250 M) d’euros brut par mois. Il serait même le joueur le mieux payé de Liga devant Lewandoswki (2,17 M) et Busquets (1,91 M).

Le Belge est cependant bien loin des trois stars du PSG puisque derrière Mbappé, Neymar touche 3,675 M et Lionel Messi 3,375 M d’euros brut par mois.

Kevin De Bruyne, qui a récupéré le brassard d’Hazard en équipe nationale, touche un peu moins que son ancien capitaine mais est tout de même le joueur le mieux payé de Premier League. Le milieu de terrain passe tout juste sous la barre des deux millions d’euros par mois avec son salaire de 1,950 M d’euros brut mensuel. Il devance son équipier Erling Haaland et David De Gea, qui touchent tous les deux 1,83 millions d’euros brut par mois.

Dans la même fourchette salariale, on retrouve Sadio Mané qui a signé un contrat jusqu’en 2025 au Bayern Munich où il touche 2 millions brut par mois.

Et l’Italie dans tout ça ? La Serie A délie moins facilement les cordons de la bourse puisque le joueur le mieux payé, Dusan Vlahovic touche un petit peu plus d’1 million brut par mois (1,070 M). Romelu Lukaku est, de son côté, le cinquième joueur le mieux payé du championnat italien avec 930 000 euros.