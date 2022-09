De Bruyne passeur, Haaland buteur : malgré son duo de choc, Manchester City est accroché à Aston Villa

Deuxième faux pas de la saison en Premier League pour Manchester City. Accrochés par Newcastle en août (3-3), les Skyblues ont trébuché, à Aston Villa cette fois-ci, pour concéder un 2e partage (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les Mancuniens, dominateurs et logiquement récompensés de leurs efforts à la 50e minute grâce à l’inévitable Erling Haaland.

Trouvé par Kevin De Bruyne d’un long centre fuyant, le Norvégien ne s’était pas prié pour crucifier Martinez et planter son 10e (!) but de la saison en six matches. Monstrueux.

Mais peut-être un peu trop présomptueux dans sa gestion du match, City s’est ensuite contenté de gérer sans forcer ou parvenir à planter le but du break. Ils l’ont finalement payé cher puisqu’à l’aube du dernier quart d’heure, l’ancien Genkois Leon Bailey a profité d’un beau travail côté gauche du jeune Jacob Ramsey pour fusiller Ederson et égaliser.

Malgré son nouveau duo d’ovnis, De Bruyne-Haaland, City cale donc en déplacement et reste à quatre points d’Arsenal. Des Gunners qui ont un match de moins et qui peuvent donc provisoirement prendre le large en cas de victoire à Manchester United dimanche.