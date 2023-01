De Bruyne offre un délice d’assist à Haaland, auteur d’un triplé avec Manchester City et déjà à 25 buts !

Mais où s’arrêtera Erling Haaland ? Très haut dans le classement des buteurs de Premier League sans doute, et il pourra compter sur Kevin De Bruyne pour l’aider à soigner ses stats ! Les deux hommes s’entendent toujours aussi bien sur les terrains de Premier League et le Belge a de nouveau offert un délice de passe décisive au Norvégien qui a parfaitement conclu de la tête face à Wolverhampton ce dimanche après-midi. Il s’agit du onzième assist de KDB cette saison.

Les Cityzens ont déroulé 3-0 face aux Wolves, trois buts d’Haaland, "who else ?". Après le service de KDB, Erling a profité d’un penalty et d’une énorme erreur du gardien adverse pour inscrire deux autres buts et porter son total à 25 en championnat ! Il dépasse donc déjà, après seulement vingt rencontres, le total de buts atteint par Salah et Son en fin de saison dernière soit 23 buts en 38 matches. S’il inscrit dix pions de plus cette saison, il battra le record détenu par Alan Shearer et Andy Cole avec 34 buts en un exercice de Premier League, ce qui semble loin d’être irréalisable pour Haaland.

À 3-0, Pep Guardiola en a profité pour faire souffler son géant norvégien, sorti à l’heure de jeu. KDB a lui été remplacé à la 76e.