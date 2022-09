De Bruyne magicien protéiforme, Martinez bad boy passager : 4 enseignements après Belgique - pays de Galles

A 18 ans, Zeno Debast vit sa grande première au sein du noyau des Diables Rouges. Directement catapulté titulaire et aligné durant nonante minutes, aux côtés des papys Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, le jeune élément anderlechtois a livré une copie plus qu’honorable. Ne pas prendre de risques, être malin : c’était le bon choix. Après tout, les deux briscards susmentionnés ont construit leur carrière sur cette sagesse.

Alliant le jeu court, régulièrement, et le jeu long, quand le danger se faisait trop pressant, Debast s’est permis une escapade à la 9e minute de jeu. Constamment encouragé et replacé par le sélectionneur Roberto Martinez durant la première période, il a toutefois été piégé par le colosse Kieffer Moore, 1m96, sur le but gallois.