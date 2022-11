De Bruyne frustré par la prestation des Diables : "On doit essayer de jouer, parfois on a peur, je ne sais pas pourquoi"

La Belgique a souffert face au Canada mais a remporté son premier match de cette Coupe du monde 2022 face au Canada grâce à un but de Batshuayi et prend la tête du groupe F. Une rencontre compliquée que Kevin De Bruyne a eu du mal à expliquer au micro de Pierre Deprez : "Je pense qu’on n’a pas vraiment bien joué aujourd’hui. En première mi-temps, on a très mal commencé. On n’a pas trouvé l’espace. On sait qu’il y avait de l’espace mais on ne l’a pas trouvé, c’était très difficile. Même en deuxième mi-temps, ce n’était pas un très bon match mais quand on a joué, on a trouvé de l’espace. On doit regarder, on doit essayer de jouer. Parfois on a peur, je ne sais pas pourquoi".

Il faut dire que les Canadiens ont commencé la rencontre pied au plancher avec un gros pressing qui a embêté les Diables à la construction. Pour le Cityzen, cela aurait cependant dû permettre à la Belgique de déborder son adversaire : "Je pensais qu’il y avait de l’espace derrière leur milieu de terrain parce qu’ils pressaient à cinq ou six mais il faut jouer court et après passer la pression mais on ne l’a pas vu en première mi-temps et seulement parfois en deuxième".

Une deuxième mauvaise prestation après la défaite en amical face à l’Egypte qui n’inquiète pas forcément De Bruyne, qui pense que la Belgique va s’adapter : "Parfois je m’énerve aussi, j’essaye de jouer le bon football mais c’est parfois difficile de voir ce qui se passe en club et ici, c’est complètement différent. On doit trouver une solution et c’était deux bons matches pour voir comment ça se passe, certainement avec le ballon, pour trouver l’espace".

Le prochain rendez-vous des Diables Rouges, c’est dimanche à 14h face au Maroc.