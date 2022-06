De Bruyne, Carrasco et Meunier ne seront pas du voyage en Pologne

Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier ne seront pas du voyage en Pologne avec les Diables rouges, a fait savoir Roberto Martinez en conférence de presse après le partage entre la Belgique et le pays de Galles. "On ne va prendre que 23 joueurs en Pologne", a précisé le sélectionneur en citant déjà le nom des trois joueurs assurés de ne pas jouer mardi prochain.

"On verra avec les autres", a-t-il ajouté en évoquant également un possible départ de Dedryck Boyata et d'Axel Witsel.

"On a besoin de joueurs frais et en pleine forme. On ne peut pas prendre de risques", s’est justifié Martinez, très élogieux à l’égard de Kevin De Bruyne, titularisé lors des trois derniers matches.

"Je suis très content du rôle de leader endossé par De Bruyne durant ces trois matches. Kevin est un joueur essentiel pour nous. Quand De Bruyne est en pleine forme, on est une équipe qui peut tout faire. Quand lui et Eden Hazard sont en pleine forme, ils sont irremplaçables dans cette équipe."