De Bruxelles à Tokyo à vélo pour "aller à la rencontre de femmes à travers le monde"

Mais pourquoi le vélo ? "Quand je suis arrivée à Bruxelles, j’ai commencé à rouler à vélo et j’ai réalisé que ça me permettait de me déplacer de manière plus ‘safe’. J’ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Le vélo est, en quelque sorte, devenu ma porte d’entrée vers le féminisme et les questions de genre."