De Bruxelles à Sète à vélo avant le Maroc : 1300 kilomètres et un défi pour douze jeunes de Molenbeek

Ce contact avec les habitants était essentiel pour le Foyer des Jeunes de Molenbeek. "Le projet, ce n'est pas juste faire du vélo. C'est aussi découvrir une autre culture, d'autres jeunes, d'autres parcours..."

Comme à Saint-Dizier, en Haute Marne (Est de la France). "On y a reçu un accueil royal. Les jeunes de la commune et leur maman nous ont préparé à manger. On a joué un match de foot ensemble. Ils ont passé un vrai bon moment. L'échange était très riche pour les deux groupes. On a pu montrer également aux Français une autre image de Molenbeek. Nous sommes des ambassadeurs positifs. Les gens sur place ont été agréablement surpris par la joie de vivre de notre groupe. Et on sait déjà qu'à Lyon, des jeunes sur place nous attendent. Il y aura un barbecue, une soirée jeux de société... Ce sont des beaux moments de partage" immortalisés à chaque fois pour être relayés sur les réseaux sociaux, quand la presse locale n'en fait pas écho.

Une dizaine de crevaisons

Pour arriver à bon port, les Molenbeekois, cinq filles et sept garçons, ont suivi un entraînement, on l'a dit. Mais ils ne sont pas des forçats de la route. "Nos étapes font 60 kilomètres. Jamais moins. La plus longue faisait tout de même 115 kilomètres. A ce moment-là, c'est le mental qui joue, pas juste le physique."