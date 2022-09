De bonnes nouvelles pour les fans de Bruce Springsteen

Et cette fois, il est question d’un nouvel album, d’après Jann Wenner !

Le fondateur du magazine Rolling Stone a laissé sous-entendre que Le Boss sortirait un nouvel album lors d’une interview par le Billboard à propos de ses Mémoires à venir, Like A Rolling Stone.

Alors qu’il était interrogé sur les bons plans pop et hip hop à venir, il a dit : "Oh il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi d’autres à mettre à la poubelle. Je ne pense pas que ce soit aussi riche que du côté rock’n"roll. Je ne pense pas que le chant soit aussi bon, ou que les arrangements se valent. Historiquement, le retour du rock est cyclique grâce à ce son si différent, et les circonstances qui le sont aussi. Mais je dois avouer que ma préférence va à la musique que j’ai écoutée quand j’étais jeune. Donnez-moi les Stones !"

Et c’est alors que Jan Wenner a ajouté “Mais il y a aussi un nouveau disque de Bruce [Springsteen] qui va sortir cet automne et qui est sidérant. Je l’écoute en ce moment."

Bruce Springsteen n’a pas encore fait d’annonce officielle pour le moment.

Le Boss est en pleine actualité live aussi, avec notamment une date confirmée chez nous dans le cadre de TW Classic le 18 juin prochain. Mais les tarifs des places ne laissent pas les fans indifférents, Ticketmaster et le manager de Springsteen, John Landau, se sont expliqués autour de leur stratégie de "tarifications variables" appliquées lors de la vente de tickets pour la tournée 2023 du Boss.