De bonnes nouvelles pour le club de basket d’Ensival au conseil communal de Verviers

Le club de basket d’Ensival a reçu une bonne nouvelle : il va pouvoir rejouer dans "sa" salle Moray. Il n’y jouait plus depuis les inondations de l’été 2021. La salle a été très abîmée. La restauration a traîné. La nouvelle chape ne sèche pas. Mais aujourd’hui, la chaudière fonctionne annonce la Ville de Verviers et tout va rentrer dans l’ordre. C’est en tout cas ce que la Ville a promis au club de basket.

"Le club d’Ensival va pouvoir rentrer au bercail promet l’échevin Lukoki. Pour la saison 2023-2024, les travaux devraient être terminés début du mois de mai." L’administrateur du club Christophe Hauglustaine se souvient qu’au début "on nous avait annoncé qu’on pourrait recommencer la saison complète, puis on nous a dit que c’était pratiquement sûr pour le mois de décembre. Maintenant, ils comptent trois à quatre semaines pour les finitions, tracer les lignes, poser les mousses autour des poteaux."

Après l’inondation, il avait fallu couler une nouvelle chape. Mais sans chauffage, cette chape ne séchait pas. Aujourd’hui, avec une chaudière qui fonctionne, la Ville espère que ça va sécher. "Maintenant, on a l’électricité" annonce l’échevin Lukoki. "Il n’y avait pas de chauffage. Hier, la chaudière a été relancée. D’ici deux semaines, nous pourrons poser le revêtement de sol."

Christophe Hauglustaine a "bon espoir pour mi-avril". L’échevin "préfère annoncer début mai pour être sûr qu’on arrive à la bonne date." "On nous a tellement reculés que maintenant on le croira quand on le verra" ponctue avec un brin de scepticisme et d’ironie l’administrateur du club de basket d’Ensival.