2 à 3 % de la récolte est ainsi bonne à jeter et du personnel doit être engagé pour faire le tri. Un moindre mal comparé à la qualité exceptionnelle des fruits cette année. Mais c'est sans compter un autre facteur, les corneilles, qui cherchent de la fraîcheur et donnent des coups de becs aux poires: là aussi, le risque de pourriture est important.

La chaleur cause aussi des dégâts auprès des plus jeunes arbres, dont les racines sont encore trop courtes.

Pour faire face à ces sécheresse de plus en plus fréquentes, certains exploitants n'hésitent pas à irriguer leurs vergers, au goutte à goute. Un système loin d'être idéal, mais plus raisonnable parait-il que l'arrosage intensif....