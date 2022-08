De Batman à Dracula, entre légendes et vérités, la fragile chauve-souris en danger

Autre idée reçue, les chauves-souris ne sont pas aveugles mais elles sont très sensibles à la lumière. C’est pourquoi elles vivent la nuit et s’abritent dans des lieux obscurs. De plus, Ben Van der Wijden confirme qu’elles ne s’installent pas dans les cheveux des femmes. Cette légende avait pour but de terroriser les jeunes filles afin de les dissuader de sortir une fois le soir tombé.

A cause de l’activité humaine, la chauve-souris est une espèce menacée. Fragile et véritable indicatrice d’un environnement équilibré, elle est protégée au niveau mondial grâce aux conventions de Bonn et de Berne depuis 1979. Une directive européenne de 1992 impose aux Etats membres la protection de toutes les espèces de chiroptères et de leurs zones d’habitats. Si elles enflamment d’horreur notre imaginaire, les impopulaires chauves-souris sont pourtant nécessaires aux écosystèmes et sont nos fidèles alliées nocturnes.